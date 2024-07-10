Минздрав организовал выездные медосмотры жителей Физули

В ходе мероприятий, организуемых Министерством здравоохранения в рамках Программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории, проводятся различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

В соответствии с деятельностью НИИ проводились обследования жителей Физули по различным направлениям медицинской реабилитации - неврологической, артрологической, гастроэнтерологической и физиотерапевтической.

В рамках акции бригада специалистов НИИ медицинской реабилитации, в том числе артролог, невролог, гастроэнтеролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры, провели медицинское обследование населения, а также электромиографию (ЭМГ). Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Также проведена диагностика граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет сколиоза и других вертеброгенных заболеваний.