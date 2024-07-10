Помощь НАТО Украине затягивается

Украина не сможет провести масштабное контрнаступление в 2024 году, поскольку доставка военной помощи стран НАТО может занять месяцы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Доставка помощи Украине может затянуться, поскольку страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для Вооруженных сил Украины. Война в Украине истощила запасы вооружений стран НАТО и продемонстрировала, насколько медленно правительства и оборонные предприятия на Западе наращивают производство оружия, пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.