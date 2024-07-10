Канада, США и Финляндия объединяются против России и Китая

Канада, США и Финляндия на саммите НАТО в Вашингтоне заявили, что заключили «Ледовый пакт» (Ice Pact). Три страны решили построить в ближайшие годы до 90 ледоколов, чтобы противостоять влиянию России и Китая в регионе, пишет The Guardian.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, партнеры хотят сделать полярные и арктические территории «мирными и процветающими». Поэтому в ближайшие полгода будет разработан совместный план сотрудничества, чтобы построить критически важные суда для союзников и партнеров. В рамках программы сотрудничества Канада построит два судна в Ванкувере и флот из шести ледоколов на верфях в Квебеке.

На фоне быстро меняющегося климата в Арктике Россия и Китай выразили заинтересованность в новых полярных маршрутах как в торговых, так и в военных целях, пишет издание. Москва и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в Арктике.

Сейчас Россия обладает крупнейшим арктическим флотом из 40 кораблей. Это вызвало настороженность со стороны стран НАТО.