Москва об отношениях Армении и Беларуси

Москва «заинтересована» в том, чтобы происходящий сейчас период осложнений отношений между Арменией и Беларусью «быстрее закончился». Об этом сказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

«(Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон», - сказал Галузин журналистам.

По его словам, в РФ рассчитывают, что «временные разногласия не приведут к негативным последствиям в продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений».