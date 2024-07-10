Армения заинтересована в общих транспортных маршрутах с Азербайджаном

Ереван готов продолжать процесс делимитации границы с Азербайджаном и подписать в кратчайшие сроки мирный договор, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в ходе 10-го Парламентского форума БРИКС.

Рубинян отметил, что Армения выступает за оздоровление политического диалога и повышение стабильности в международных отношениях, а также за равноправное и конструктивное сотрудничество всех заинтересованных партнеров.

Он сказал, что Армения не только готова, но и заинтересована стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных коммуникаций.

По его словам, нет сомнения в том, что крупные инфраструктурные проекты на Южном Кавказе могут стать объединяющим фактором для стран региона и не только.

"Восстановление и открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе должно привести к формированию устойчивой региональной модели системы экономических отношений", - заявил Рубинян.