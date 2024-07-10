Важные новшества в системе образования Азербайджана

В этом году в Азербайджане начнется внедрение единой студенческой карты. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил председатель правления Фонда развития образования при Министерстве науки и образования Эльнур Насибов на сегодняшнем отчетном мероприятии по итогам трех лет деятельности фонда.

Насибов отметил, что обсуждения с высшими учебными заведениями по поводу единой студенческой карты на следующий учебный год уже проведены. По некоторым направлениям достигнуты соглашения. Единая студенческая карта обеспечит различные платежные системы, пропуск, скидки на транспорт и кешбэк-систему.

«Также начнутся проекты по ремонту и вводу в эксплуатацию общежитий нескольких частных университетов», - сообщил Насибов. Он отметил, что в этом году может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета в Гяндже: «Строительство студенческих общежитий является важным вопросом. Привлекая частный сектор, мы стараемся улучшить условия проживания студентов в общежитиях. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими высшими учебными заведениями, имеющими проблемы с общежитиями».

Насибов предоставил информацию об осуществляемой фондом программе «Поддержка образования девочек». Он отметил, что в рамках этой программы до сегодняшнего дня 210 студенток получили стипендии и прошли практику.

Насибов сообщил, что Фонд регулярно сотрудничает со многими частными компаниями: «В рамках проекта поощрения экзамена IELTS 385 участников из 9 высших учебных заведений успешно сдали экзамен и получили сертификат IELTS».

На мероприятии было отмечено, что в рамках проекта «Академия 4SI» более 10 тысяч человек подали заявки и в течение года получили бесплатные образовательные стипендии для доступа к более чем 700 курсам на передовой образовательной платформе США Coursera, включающей 89 специализированных подкатегорий, предлагаемых ведущими университетами и компаниями мира. Проект охватил 8000 участников. Обеспечен бесплатный доступ почти к 800 курсам. Около 2700 курсов были завершены, участники получили сертификаты.

Глава фонда сообщил, что в рамках программы «Марафонский студент-выпускник» 25 участникам предложены стажировки и рабочие места. В следующем учебном году планируется продолжение и расширение охвата проекта. Насибов добавил, что каждый год фонд собирает 7-8 миллионов манатов. Основными источниками фонда являются внебюджетные пожертвования от высших, средних специальных и других образовательных учреждений.