Богатейшая женщина отказалась от гражданства России

Президент Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что она подала заявление об отказе от российского паспорта.

Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова (занимал этот пост с декабря 1991 года по апрель 1994 года) и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина, отмечает Tengrinews.

По данным Forbes Kazakhstan, она заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 млрд тенге. Сулейменова является владельцем компании ADD Invest Properties (100-процентная доля).

Муж Сулейменовой занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов Казахстана, по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние составляет $380 млн.