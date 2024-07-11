Кремль о планах Турции

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что «точных сроков» для возможного вступления Турции в организацию «пока нет».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявлял, что Турция, несмотря на членство в Североатлантическом альянсе, принимает активное участие в деятельности организации, которая не нацелена против других государств.