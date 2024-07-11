Евросоюз нарушает традицию: Орбан выступать не будет...

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили выступить на первой пленарной сессии Европарламента, поскольку он не уважает правила Евросоюза. Об этом заявила Евродепутат от фракции Renew Клара де Мело на пресс-конференции в Брюсселе.

«Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — сказала Клара де Мело.

С 1 июля к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС. Как правило, лидер страны, к которой перешло председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами парламента на пленарной сессии, чтобы представить программу на полгода. Также традиционно еврокомиссары приезжают в столицу страны-председателя. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер говорил, что эта поездка остается под вопросом из-за визита Виктора Орбана в Москву.