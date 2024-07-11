Китай ответил США санкциями

Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу Вашингтоном вооружений Тайваню, сообщает МИД КНР.

"Недавно США объявили об очередной продаже вооружений китайскому региону Тайвань. ...Китай решил принять ответные меры против военных компаний США и членов их руководства", - говорится в пресс-релизе.

Китай выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".

Под санкции, в частности, попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Санкции ввели также против главы и исполнительного директора американского оборонного подрядчика AeroVironment Вахида Наваби, генерального директора Anduril Брайана Шимпфа и еще трех высокопоставленных сотрудников этих компаний.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в Китай, в том числе в Гонконг и Макао.