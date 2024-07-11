Москва хочет возобновить зерновую сделку, но…
Москва рассматривает возможность возобновления зерновой сделки на новых условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.
«Кремль не исключает никаких договоренностей. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, открыт для любых попыток достижения договоренности. На базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Путин готов к диалогу, но с тем условием, что вопросы будут рассматриваться в комплексе.
«Выдирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно. Надо все рассматривать в комплексе», — отметил Песков.