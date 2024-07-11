Борьба Азербайджана с преступными группировками
В Азербайджане в первой половине года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью обезврежены 356 преступных группировок. Об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.
Среди них 119 совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Кроме того, 179 человек привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Из незаконного оборота в целом изъято 2 тонны 844 килограмма наркотических средств, уничтожено более 296 тонн наркосодержащих растений.