Самокатам на Бакинском бульваре быть

В некоторых местных СМИ распространилась информация, что в Баку на Приморском бульваре запретили езду на самокатах.

Haqqin.az обратился в администрацию Приморского бульвара по этому вопросу. В ведомстве заявили, что какого-либо решения относительно запрета передвижения на самокатах на территории бульвара не принималось.

Там отметили, что Службой безопасности бульвара принимаются меры против лиц, незаконно арендующих самокаты, и пользователей скутеров, не соблюдающих правила безопасности.

Циркулирующая в соцсетях информация о запрете использования этих транспортных средств на территории бульвара является решением одной из частных компаний, арендующих скутеры, в целях профилактики, и это внутреннее правило этой компании, пояснили в ведомстве.