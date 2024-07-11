Шахбаз Шариф и Ильхам Алиев указали на азербайджанского бизнесмена Буньяда Гасымова
Азербайджанские специалисты подготовили план благоустройства столицы Пакистана Исламабада, заявил премьер-министр этой страны Шахбаз Шариф на расширенной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметим, что накануне президент Азербайджана находился с государственным визитом в Пакистане.
«Хотел бы отметить, что некоторое время назад был представлен план благоустройства Исламабада, подготовленный одним из ваших (азербайджанских – ред.) экспертов, находящихся в зале», - сказал Шариф, представив находившегося в зале главу ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяда Гасымова.
«В прошлом мы разрабатывали планы по образцу Стамбула, а теперь берем пример с Баку», - подчеркнул пакистанский премьер, отметив, что команда Гасымова в ближайшее время вновь посетит Исламабад.
Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Баку и Исламабад однозначно нарастят объемы взаимной торговли: «Хочу представить вам документ о льготной торговле. На предварительном этапе мы определили 9 пунктов, относящихся к формату льготной торговли. Но это только начало. Конечно, на этого человека (Буньяда Гасымова – ред.) ложится большая ответственность. Мой брат (Шахбаз Шариф – ред.) попросил этого человека встать, чтобы его узнал весь Исламабад. Участвовать в работах по благоустройству (Исламабада) – большая честь.
Могу вам сказать, что по просьбе своего брата (Шахбаза Шарифа) командировал его (директора ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяда Гасымова – ред.) в Исламабад, где они представили господину премьеру предварительный вариант проекта (по благоустройству Исламабада - ред). Если проект будет утвержден пакистанской стороной, то Буньяд Гасымов со своей командой прибудет в Исламабад и сделает все, чтобы сделать прекрасный город еще краше».
Отметим, что в последние годы под руководством Буньяда Гасымова служба Bakı Abadlıq Xidməti (Baku Maintenance Service) реализовала несколько уникальных проектов по возрождению, реставрации, благоустройству старинных уголков и исторических достопримечательностей страны. По инициативе и под руководством службы был возрожден один из старейших исторических бакинских поселков – Балаханы, который за короткий промежуток времени превратился в излюбленный уголок бакинцев и туристов. Компания Гасымова буквально подняла из руин Бибийбат, Раманы, Новханы, Пиршаги и другие поселки Баку и Апшеронского района.
А в последние годы Bakı Abadlıq Xidməti сосредоточила свою деятельность на строительных работах в деоккупированном Карабахе. Службой был воссоздан Лачин, возрождается Кельбаджар, заново отстраивается Ходжалы…