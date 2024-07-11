Шахбаз Шариф и Ильхам Алиев указали на азербайджанского бизнесмена Буньяда Гасымова

«Хотел бы отметить, что некоторое время назад был представлен план благоустройства Исламабада, подготовленный одним из ваших (азербайджанских – ред.) экспертов, находящихся в зале», - сказал Шариф, представив находившегося в зале главу ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяда Гасымова.

«В прошлом мы разрабатывали планы по образцу Стамбула, а теперь берем пример с Баку», - подчеркнул пакистанский премьер, отметив, что команда Гасымова в ближайшее время вновь посетит Исламабад.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Баку и Исламабад однозначно нарастят объемы взаимной торговли: «Хочу представить вам документ о льготной торговле. На предварительном этапе мы определили 9 пунктов, относящихся к формату льготной торговли. Но это только начало. Конечно, на этого человека (Буньяда Гасымова – ред.) ложится большая ответственность. Мой брат (Шахбаз Шариф – ред.) попросил этого человека встать, чтобы его узнал весь Исламабад. Участвовать в работах по благоустройству (Исламабада) – большая честь.

Могу вам сказать, что по просьбе своего брата (Шахбаза Шарифа) командировал его (директора ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяда Гасымова – ред.) в Исламабад, где они представили господину премьеру предварительный вариант проекта (по благоустройству Исламабада - ред). Если проект будет утвержден пакистанской стороной, то Буньяд Гасымов со своей командой прибудет в Исламабад и сделает все, чтобы сделать прекрасный город еще краше».