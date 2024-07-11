Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на сохранении за Израилем контроля над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщила канцелярия премьера, назвав фейком сообщение Reuters о том, что Израиль обсуждает возможность вывода сил из этой зоны.

«Премьер-министр настаивает на том, что контроль Израиля останется в Филадельфийском коридоре. Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из Филадельфийского коридора, является фейком», - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что «соответствующие инструкции премьер дал командам переговорщиков», участвующим в консультациях в Катаре и Египте по сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, а также довел эту позицию «до представителей США на этой неделе. И вчера [11 июля] вечером проинформировал об этом Кабинет министров [Израиля]».