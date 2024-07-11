Государственное агентство МЧС по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий по обеспечению безопасности в промышленности и горнодобывающей промышленности.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в Шамкирском районе вблизи дороги Аг Даглаг сотрудниками госагентства была проведена плановая проверка на пункте заправки сжиженного газа, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Нариману Алиеву. В ходе проверки были выявлены нарушения, которые представляли прямую угрозу жизни или здоровью человека. Было установлено, что на пункте заправки у оборудования, работающего под давлением, истек срок эксплуатации, не проведен полный технический осмотр, не проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Было принято решение о приостановлении работ в указанном объекте, один экземпляр решения был вручен владельцу объекта.