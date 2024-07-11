Рекордный штраф на нефтяную компанию

Министерство юстиции США сообщило о соглашении с нефтяной компанией Marathon Oil по делу о загрязнении атмосферы вредными выбросами при работе ее нефтеперерабатывающих предприятий. Речь идет о предприятиях Marathon Oil в штате Северная Дакота, на территории индейской резервации Форт Бертольд. По итогам разбирательств компания согласилась выплатить штраф $64,5 млн и потратить еще $177 млн на модернизацию своих предприятий, очистных сооружений и систем.

Минюст США заявил, что плохая работа системы очистных сооружений, а также открытое сжигание попутного газа привело к выбросу в атмосферу компанией Marathon Oil нескольких тысяч тонн вредных веществ. Меры по модернизации добычи и производства компании должны в ближайшие пять лет сократить ее выбросы CO2 на 2,25 млн тонн, а выбросы летучих органических соединений (альдегиды, спирты и т. п.) — на 110 тыс. тонн.

Власти сообщили, что штраф является крупнейшим для компании, нарушившей закон о чистом воздухе, введенный в США еще в 1963 году.