МИД РФ: Диалог с США невозможен

Диалог между Россией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности в современных условиях "невозможен по определению", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводят российские СМИ.

Он отметил, что взаимодействие по этому вопросу сведено к минимуму по инициативе американской стороны.

"Вашингтон нас считает противником, который должен потерпеть поражение. В это же время Штаты хотят вести с нами диалог", - обратил внимание дипломат.

Рябков уточнил, что "у РФ есть соображения, по которым невозможно пойти навстречу пожеланиям США".

"Помимо стратегической стабильности сюда входят перспективы контроля над ядерными вооружениями", - заключил замглавы МИД.