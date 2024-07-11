Уже более 300 граждан Азербайджана хотят стать депутатами

На настоящий момент 307 человек выдвинули свои кандидатуры на предстоящие парламентские выборы. Об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

104 из 125 избирательных округов обратились в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатуры в депутаты, сообщил он.

«Уже утверждено выдвижение кандидатур 150 человек, 114 человек получили подписные листы. Процесс продолжится в течение 7 дней», - сказал Панахов.