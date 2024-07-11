Экипаж упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета Sukhoi Superjet 100 погиб. На борту находились три человека, пассажиров на нем не было. Лайнер выполнял тестовый полет после планового ремонта.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что борт упал в лесном массиве.

По данным источника «Коммерсанта», по факту падения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).