В России разбился самолет: экипаж погиб обновлено 17:10
Экипаж упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета Sukhoi Superjet 100 погиб. На борту находились три человека, пассажиров на нем не было. Лайнер выполнял тестовый полет после планового ремонта.
В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что борт упал в лесном массиве.
По данным источника «Коммерсанта», по факту падения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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Пассажирский самолет Superjet, по предварительным данным, потерпел крушение в лесу под Коломной, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
По предварительным данным, самолет разбился в лесном массиве возле деревни Апраксино. На борту не было пассажиров, однако был экипаж из трех человек. Судьба экипажа неизвестна. На место направлены спасатели.
«Самолет принадлежит «Газпрому». Он находился на плановом ремонте. Сегодня проводился тестовый полет. На борту был только экипаж из трех человек», - сказал собеседник ТАСС.