Банк Республика сильно увеличил темпы роста и продолжил динамичное развитие

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года. Согласно отчетности, Банк сильно увеличил темпы роста и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

✅ Активы банка выросли на 30% и составили 2,23 миллиарда манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

✅ Совокупный капитал банка увеличился на 30,6% и составил 184,8 млн манатов, превышая регулятивную норму более чем в 3,7 раза.

✅ Чистый процентный доход банка вырос более чем на 33%, достигнув 70,878 млн манатов.

✅ Чистая операционная прибыль банка выросла на 52%, достигнув 33,386 млн манатов.

✅ Депозитный портфель банка вырос на 39% и составил 1,49 миллиарда манатов, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

✅ Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8.56% (норма 6%).

✅ Коэффициент адекватности совокупного капитала – 13.11%, (норма 12%).

✅ Коэффициент левереджа – 5.52% (норма 5%).

✅ Чистая прибыль банка увеличилась на 49% и составила 26,26 млн манатов.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.