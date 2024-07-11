Москва ничего не знает о «мирном плане» Трампа

России ничего не известно о «мирном плане» экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но Москва тщательно фиксирует имеющиеся публичные сигналы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, неизвестно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются».

По словам замминистра, РФ в меру своих сил и возможностей «отслеживает контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют, находясь в США».

По словам Рябкова, вначале нужно посмотреть утром 6 ноября на результаты выборов в США, после чего «высказывать какие-то более основательные предположения о том, что возможно, а что невозможно».