Запад все еще не понял, что идет война! главная тема
Честно говоря, если бы лидеры Советского Союза знали, с чем НАТО подойдет к своему юбилею, да еще и на фоне полномасштабной войны в Украине, то их политика в отношении Североатлантического альянса была бы в 70-е и 80-е годы прошлого века куда как жестче.
Этого не произошло. Главный противник распался, и НАТО, лишившись своей «угрозы №1», вполне ожидаемо расслабилась до киселеобразного состояния. Дискуссии, обсуждения, прочее «бла-бла-бла», и вообще «вода-вода, кругом вода». Советские ястребы вроде маршалов Ахромеева и Куликова наверняка потирали бы руки, примериваясь, как бы потрогать современный коллективный Запад «за вымя», проверить его на прочность, но их эпоха ушла, унеся этих гигантов с собой.
«Россия также интенсифицировала свои агрессивные гибридные действия против союзников, в том числе через прокси […]. Это включает в себя диверсии, акты насилия, провокации на границах стран альянса, эксплуатацию нерегулируемой миграции, вредоносную кибердеятельность, электронные помехи, кампании по дезинформации, злокачественному политическому влиянию, а также экономическое давление», - говорится в нынешней итоговой декларации альянса.
Вызовы и угрозы – конкретнее некуда. А ответные действия? Некие «дальнейшие меры», как индивидуальные, так и коллективные, и столь же неконкретная «поддержка наиболее пострадавших членов альянса». И если столь «водянистые» и крайне расплывчатые формулировки употребляются в отношении государств-членов НАТО, то было бы наивным предполагать, что они стали бы предельно конкретными в отношении сражающейся Украины.
Сражающейся, на минуточку, в интересах именно НАТО. Поскольку то, что сейчас делает Киев – кровью украинцев сдерживает Россию и стачивает ее военную мощь – это, в первую очередь, в интересах альянса, эти каштаны из огня именно для него.
И что в итоге? Лучше всего об этом сказал президент Румынии Клаус Иоаннис, также присутствовавший на саммите НАТО: «Что касается помощи, которую мы все оказываем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы поставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны дать больше».
Но достаточно ли для этого 40 миллиардов евро, предоставленных Киеву на ближайший год, – вот в чем вопрос. Достаточно ли для этого создания в составе НАТО структур, призванных координировать поддержку Украины, NSATU? Достаточно ли для этого создания совместного Центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина для извлечения уроков из хода войны и углубления оперативной совместимости между Украиной и НАТО, что записано в итоговой декларации?
Умиляет и фраза «поддерживать неотложные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, пока она не одержит победу над российской агрессией». Как и абзац в итоговой декларации: «В случае нового нападения России после текущих боевых действий собраться на самом высоком уровне и обсудить поддержку Украины. Предполагается, что Киеву будет оказываться помощь в области безопасности, а против Москвы будут вводиться санкции».
Любой военный скажет вам, что все это пустая говорильня и подготовка к «замораживанию» конфликта. Военное дело не терпит расплывчатых формулировок. Оно как математика с конкретными цифрами: количество заводов по выпуску военной техники и боеприпасов, процент бюджета, заложенный именно под эти цели, количество войсковых группировок или группировок родов войск, развернутых для этого же.
А потому, когда в итоговом документе записано: «ускорить усилия по строительству будущих сил, которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания», - это не более чем прекраснодушное словоблудие. Причем вполне допускаю, что военное строительство в этом направлении будет планироваться директивными органами, но и в этом случае уже сейчас необходимо задать конкретные показатели.
Типа такого: «Совокупные возможности НАТО в производстве боеприпасов должны превосходить возможности России и ее союзников n-раз». И все становится понятно, есть куда стремиться.
А вот это - «страны НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП» - это ни о чем. Куда на что - вопрос. Может быть, на пенсионное обеспечение военнослужащих, так по этой статье и до 3% ВВП цифру можно догнать.
Часть руководства государств-членов НАТО так и не поняла, что идет война. И Кремль не намерен в ней останавливаться, пока не достигнет своих целей отторжения большей части Украины. А потом начнет примериваться к другим территориям. «Время воды», политических деклараций и маневров меняется на «время камня», на создание решительных условий, чтобы предотвратить рукотворный «потоп» со стороны «русского мира».
И Киев – опорная точка битвы за европейскую цивилизацию. А потому всякая нерешительность и дискуссии по данному поводу – прямой путь для НАТО к тому, что рано или поздно и Североатлантический альянс Москва решит «попробовать на прочность».