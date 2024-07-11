Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:28

Честно говоря, если бы лидеры Советского Союза знали, с чем НАТО подойдет к своему юбилею, да еще и на фоне полномасштабной войны в Украине, то их политика в отношении Североатлантического альянса была бы в 70-е и 80-е годы прошлого века куда как жестче. Этого не произошло. Главный противник распался, и НАТО, лишившись своей «угрозы №1», вполне ожидаемо расслабилась до киселеобразного состояния. Дискуссии, обсуждения, прочее «бла-бла-бла», и вообще «вода-вода, кругом вода». Советские ястребы вроде маршалов Ахромеева и Куликова наверняка потирали бы руки, примериваясь, как бы потрогать современный коллективный Запад «за вымя», проверить его на прочность, но их эпоха ушла, унеся этих гигантов с собой.

«Россия также интенсифицировала свои агрессивные гибридные действия против союзников, в том числе через прокси […]. Это включает в себя диверсии, акты насилия, провокации на границах стран альянса, эксплуатацию нерегулируемой миграции, вредоносную кибердеятельность, электронные помехи, кампании по дезинформации, злокачественному политическому влиянию, а также экономическое давление», - говорится в нынешней итоговой декларации альянса. Вызовы и угрозы – конкретнее некуда. А ответные действия? Некие «дальнейшие меры», как индивидуальные, так и коллективные, и столь же неконкретная «поддержка наиболее пострадавших членов альянса». И если столь «водянистые» и крайне расплывчатые формулировки употребляются в отношении государств-членов НАТО, то было бы наивным предполагать, что они стали бы предельно конкретными в отношении сражающейся Украины. Сражающейся, на минуточку, в интересах именно НАТО. Поскольку то, что сейчас делает Киев – кровью украинцев сдерживает Россию и стачивает ее военную мощь – это, в первую очередь, в интересах альянса, эти каштаны из огня именно для него.

И что в итоге? Лучше всего об этом сказал президент Румынии Клаус Иоаннис, также присутствовавший на саммите НАТО: «Что касается помощи, которую мы все оказываем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы поставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны дать больше». Но достаточно ли для этого 40 миллиардов евро, предоставленных Киеву на ближайший год, – вот в чем вопрос. Достаточно ли для этого создания в составе НАТО структур, призванных координировать поддержку Украины, NSATU? Достаточно ли для этого создания совместного Центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина для извлечения уроков из хода войны и углубления оперативной совместимости между Украиной и НАТО, что записано в итоговой декларации? Умиляет и фраза «поддерживать неотложные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, пока она не одержит победу над российской агрессией». Как и абзац в итоговой декларации: «В случае нового нападения России после текущих боевых действий собраться на самом высоком уровне и обсудить поддержку Украины. Предполагается, что Киеву будет оказываться помощь в области безопасности, а против Москвы будут вводиться санкции».

Любой военный скажет вам, что все это пустая говорильня и подготовка к «замораживанию» конфликта. Военное дело не терпит расплывчатых формулировок. Оно как математика с конкретными цифрами: количество заводов по выпуску военной техники и боеприпасов, процент бюджета, заложенный именно под эти цели, количество войсковых группировок или группировок родов войск, развернутых для этого же. А потому, когда в итоговом документе записано: «ускорить усилия по строительству будущих сил, которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания», - это не более чем прекраснодушное словоблудие. Причем вполне допускаю, что военное строительство в этом направлении будет планироваться директивными органами, но и в этом случае уже сейчас необходимо задать конкретные показатели. Типа такого: «Совокупные возможности НАТО в производстве боеприпасов должны превосходить возможности России и ее союзников n-раз». И все становится понятно, есть куда стремиться.