Москва раздражена учениями США и Армении

Представители Запада «втягивают» Армению в различные форматы взаимодействия на Южном Кавказе, которые направлены, в первую очередь, против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, говоря о предстоящих армяно-американских учениях Eagle Partner 2024, которые пройдут с 15 по 24 июля в Армении.

По ее словам, американцы под эгидой учений навязывают Армении натовские стандарты вооруженных сил. Это ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении и, как следствие, даст Западу дополнительные рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику Еревана.

Захарова говорит, что эти учения не вызывают ничего, кроме сожаления. Они пройдут на фоне замораживания Ереваном своего участия в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации.

«Какие бы мирные, миротворческие цели ни декларировали западники, главной задачей является создание плацдарма для геополитических проектов», – считает Захарова.

По ее мнению, появление американцев на Южном Кавказе лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии между Москвой и Ереваном.