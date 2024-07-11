«Венгрия уже нанесла много вреда Евросоюзу…»

Министерство иностранных дел (МИД) Германии упрекнуло Венгрию во вреде из-за ее председательства в Совете Европейского союза. Об этом сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, Будапешт взял на себя председательство еще 1 июля. После этого глава венгерского правительства Виктор Орбан разжег споры внутри ЕС своими поездками в Россию, а также Китай, несмотря на то, что не получал на это поддержки со стороны коллег в блоке.

Также вчера премьер-министр встретился с кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

"Мы должны увидеть, как продолжится председательство Венгрии в Совете ЕС... Идет 12-й день, и это уже нанесло много вреда", - заявил представитель немецкого министерства, отвечая на вопрос о том, как Берлин реагирует на недавние визиты Орбана.