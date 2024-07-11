Штраф $1 млрд за легализацию российских денег
Финской банковской группе Nordea, которой в Дании было предъявлено обвинение в отмывании денег, может грозить штраф почти в $1 млрд.
Регуляторы настаивают, что при определении наказания нужно учитывать не только период нарушений, но и последующие годы, пока Nordea не исправил свою систему проверки клиентов и транзакций, пишет Bloomberg.
Ранее Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью полиции Дании (NSK) выявило в местной «дочке» финского банка подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, $3,75 млрд). Они проводились в 2012–2015 гг., в основном для российских клиентов.
Nordea с властями договориться не удалось, хотя переговоры велись около девяти лет, и это будет первое дело, дошедшее до суда, отмечает Bloomberg.
NSK на прошлой неделе предъявило официальные обвинения и намерено передать дело в суд после одобрения финансовым регулятором Дании. Nordea полагал, что обвинение будет касаться периода, в который были выявлены нарушения, и отложила на выплату штрафа 95 млн евро ($104 млн). Однако NSK рассчитывает на гораздо больший штраф, утверждая, что нарушения охватывают более длительный период. В случае с Nordea «логично, что прокурор нацелился на максимально возможный штраф», поскольку до 2019 г. в Дании не было четкого законодательства о противодействии отмыванию денег, говорит Калле Йоханнес Роз, эксперт по отмыванию в Копенгагенской школе бизнеса.
Согласно принятому в 2019 г. закону, суд может оштрафовать виновный банк на сумму, равную четверти всех подозрительных операций. Это означает, что штраф может достигать 6,5 млрд крон, или $943 млн, говорит юрист Ханс Фогтдал, ранее работавший заместителем прокурора в NSK.
Nordea работал в России с 1994 г., а в 2010-х его российская «дочка» входила в топ-30 крупнейших банков страны. После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 г. приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.