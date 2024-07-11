Штраф $1 млрд за легализацию российских денег

Финской банковской группе Nordea, которой в Дании было предъявлено обвинение в отмывании денег, может грозить штраф почти в $1 млрд.

Регуляторы настаивают, что при определении наказания нужно учитывать не только период нарушений, но и последующие годы, пока Nordea не исправил свою систему проверки клиентов и транзакций, пишет Bloomberg.

Ранее Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью полиции Дании (NSK) выявило в местной «дочке» финского банка подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, $3,75 млрд). Они проводились в 2012–2015 гг., в основном для российских клиентов.