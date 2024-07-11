ЦАХАЛ отступает…

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отступила из нескольких районов города Газа в одноименном секторе, пишет Reuters со ссылкой на местных жителей и службу спасения.

В службе по чрезвычайным ситуациям, подконтрольной движению ХАМАС, утверждают, что нашли около 60 тел палестинцев, которые были убиты за последнюю неделю в районе Тель-эль-Хава и на окраинах района Сабра в Газе.

«На улицах разбросаны тела, расчлененные тела, есть тела целых семей, есть также тела в доме целой семьи, который был полностью сожжен», — сказал представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басал.

Жители и спасатели рассказали, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать военная техника и снайперы израильтян, поэтому палестинцам пока не рекомендуют возвращаться туда.

Al Jazeera называет уход ЦАХАЛ «тактическим выводом и передислокацией». Телеканал передает, что войска Израиля покинули западные районы города, где зафиксированы «масштабные разрушения».