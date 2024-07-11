Захарова посоветовала Армении учесть опыт Сербии

В Вашингтоне «всегда спрашивают за каждый вложенный цент», недавний визит главы USAID Саманты Пауэр в Ереван «не гарантирует, что Армения получит обещанное финансирование», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На днях республику посетила глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. Она вновь анонсировала помощь. Вопрос, что из этого будет предоставлено. Такую помощь обещали американцы очень многим. В частности, Сербии. Ничего, правда, Сербия не получила.

Может, не нынешним властям Армении, но платить-то все равно придется. Вашингтоне всегда спрашивают за каждый, за каждый вложенный цент. Кстати говоря, теперь они научились спрашивать еще за каждый обещанный цент, даже если он не был предоставлен», - сказала Захарова.