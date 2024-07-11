Секретный план Бундесвера

Бундесвер разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Об этом сообщила газета Bild.

План получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с немецкого - "План оперативных действий в Германии"). В нем идет речь об обеспечении "прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры".

Германия в нем описывается как "узловой пункт" НАТО в Европе, главной задачей которого будет обеспечить переброску сотни тысяч военных альянса на восток и снабжение войск. "Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта",- пояснил представитель МВД ФРГ.

Кроме того, одной из задач называется строительство лагерей для военнопленных, это изданию подтвердила служащая Бундесвера. Отдельное внимание уделяется вопросу гражданской обороны, мер по защите гражданского населения. В плане упоминаются отдельные важные транспортные маршруты, например автобан A2, который пересекает страну с запада на восток, и который, как пишет издание, может стать целью потенциальных атак.