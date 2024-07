Шок, связанный с отказом китайской банковской от приема денежных переводов из России, затрагивает все сферы экономики северной страны. Поначалу, не менее трех лет назад, начался процесс отказа от доллара как универсальной валюты взаиморасчетов. Усиливающийся гнет санкций привел к выпадению из системы многих крупных российских банков (Сбербанк и ВТБ – первые из них), а взаиморасчеты на 90% стали осуществляться в юанях. Теперь же, опасаясь вторичных санкций, китайские банки и вовсе отказываются от российских платежей.

Попробуем разобраться, как теперь выживает российский бизнес и какие еще коридоры перечисления средств остались между Россией и Китаем.

С марта 2024 года банки Китая, опасаясь вторичных санкций, начали подвергать входящие из России платежи тщательной проверке на предмет того, не относятся ли учредители компаний, а также закупаемые группы товаров, их дальнейшее использование и место применения к санкционным спискам. Каждый валютный перевод (осуществляемый, как правило, в юанях) требовал предоставления пакета документов, подтверждающих мирное и неподсанкционное использование закупаемой в Поднебесной продукции. Поскольку какой-то универсальной системы проверки так и не было создано, все платежи и документы проверялись в ручном режиме, что привело к образованию очередей и задержкам в зачислении средств на счета китайских контрагентов.

Усугублялась ситуация тем, что всё большее количество российских банков пополняло подсанкционные ряды, и китайские банки, опасаясь за свое будущее, разрывали с ними отношения. В результате четыре ведущих китайских банка – Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, Agricultural Bank of China – вовсе отказались принимать переводы из России. Показательно при этом, что московский филиал Bank of China Eluosi самоизолировался в российской экономической системе, и теперь практически не принимает переводов от российских банков, а отправлять средства соглашается лишь на пекинский Bank of China (и то далеко не всегда).