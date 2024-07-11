Вячеслав Фомин, специально для haqqin.az 18:04

Россия и Китай уже неоднократно заявляли о партнерстве, дружбе и верности избранной политической стратегии. Президент Путин часто говорит о «беспрецедентно высоком» уровне отношений между двумя странами, а его коллега, Си Цзиньпин, называет российского лидера «дорогим другом». И Путин, и Си демонстрируют по-товарищески (если не больше) тесные отношения: катают друг друга на поездах и по рекам, устраивают вечеринки с мороженым и паровыми булочками. Одним словом, всячески оказывают обоюдные знаки внимания.

Тем не менее, вопреки громким заявлениям и нарочитой любезности, реальное положение дел между Россией и Китаем куда менее однозначно, чем может показаться на первый взгляд, и уж точно не соответствует российской пропаганде, в которой настойчиво проводится мысль о том, что «Китай нас поддержит» и «Китай нам поможет». Китай и правда молчаливо приветствовал начало СВО, а облик Путина в китайских правительственных СМИ связан с мифологизированным портретом борца за справедливость и поборника добрых идей. Но, кажется, дальше этих заявлений дело не пошло, и реальной поддержки становится всё меньше. Главный симптом набирающего обороты кризиса во взаимоотношениях между Москвой и Пекином – допущенная последним экономическая блокада России, усилившаяся вследствие введения Западом вторичных санкций. На сегодняшний день российский бизнес переживает настоящий шок в связи с невозможностью нормальной и своевременной отправки денег в Китай. Ситуацию не спасло даже памятное «хождение в Поднебесную» в мае 2024 года, когда Россия, в сущности, на несколько дней осталась без руководства, потому что вся правящая верхушка коллективно отправилась в гости к «папе Си». В результате поездки было сделано немало позитивных заявлений, но реального изменения ситуации не произошло, так что Москва, видимо, от безысходности обратилась к Северной Корее, сделав ее едва ли не первостепенным стратегическим союзником… Не то «букетно-цветочный период» во взаимоотношениях между Путиным и Си подошел к концу, не то действие вторичных санкций оказалось гораздо более непреодолимым, но следует признать, что экономику России в ближайшем будущем ждет еще немало потрясений.

Шок, связанный с отказом китайской банковской от приема денежных переводов из России, затрагивает все сферы экономики северной страны. Поначалу, не менее трех лет назад, начался процесс отказа от доллара как универсальной валюты взаиморасчетов. Усиливающийся гнет санкций привел к выпадению из системы многих крупных российских банков (Сбербанк и ВТБ – первые из них), а взаиморасчеты на 90% стали осуществляться в юанях. Теперь же, опасаясь вторичных санкций, китайские банки и вовсе отказываются от российских платежей. Попробуем разобраться, как теперь выживает российский бизнес и какие еще коридоры перечисления средств остались между Россией и Китаем. С марта 2024 года банки Китая, опасаясь вторичных санкций, начали подвергать входящие из России платежи тщательной проверке на предмет того, не относятся ли учредители компаний, а также закупаемые группы товаров, их дальнейшее использование и место применения к санкционным спискам. Каждый валютный перевод (осуществляемый, как правило, в юанях) требовал предоставления пакета документов, подтверждающих мирное и неподсанкционное использование закупаемой в Поднебесной продукции. Поскольку какой-то универсальной системы проверки так и не было создано, все платежи и документы проверялись в ручном режиме, что привело к образованию очередей и задержкам в зачислении средств на счета китайских контрагентов. Усугублялась ситуация тем, что всё большее количество российских банков пополняло подсанкционные ряды, и китайские банки, опасаясь за свое будущее, разрывали с ними отношения. В результате четыре ведущих китайских банка – Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, Agricultural Bank of China – вовсе отказались принимать переводы из России. Показательно при этом, что московский филиал Bank of China Eluosi самоизолировался в российской экономической системе, и теперь практически не принимает переводов от российских банков, а отправлять средства соглашается лишь на пекинский Bank of China (и то далеко не всегда).

Казалось бы, оптимальным вариантом было бы выбрать Kunlun Bank, специализирующийся на санкционных операциях, однако этот вариант на сегодняшний день не лишен рисков. В частности, на вопрос о том, сможет ли, к примеру, подсанкционный Газпромбанк перевести средства на банк "Куньлунь", мы получили от руководства российского банка очень странный ответ: "Банк ГПБ (АО) не исполняет платежи в банк "Куньлунь" в связи с отсутствием полноценной инфраструктуры". Банк "Куньлунь", в свою очередь, недавно заявил о закрытии расчетов с Россией. Впрочем, от китайских агентов – посредников в денежных переводах – мы узнали, что "Куньлунь" все-таки средства принимает, но перечень российских банков, с которых можно отправить туда деньги, стремительно сокращается. До недавнего времени российский бизнес пользовался услугами банка ВТБ, который успел открыть в Шанхае свой филиал. У этого коридора было немало ограничений. В частности, перевести деньги на ВТБ Шанхай можно было, по большому счету, только с российского ВТБ. Вывести деньги из подсанкционного шанхайского подразделения китайские контрагенты могли с огромным трудом. Но сейчас время ожидания зачисления средств банком ВТБ Шанхай на счета контрагентов достигает месяца и более, а в среде китайских поставщиков распространяется слух, что в ВТБ Шанхай закончились юани. Этот слух наши информаторы в российском отделении ВТБ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, отметив, что ситуация действительно сложная: из-за обилия переводов шанхайскому филиалу требуется срочно модернизировать систему и расширить штат сотрудников. Впрочем, есть надежда на то, что ВТБ Шанхай продолжит выдавать юани китайским поставщикам к концу июля. Неплохо действует финансовый коридор между такими неподсанкционными банками, как российский АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк) и китайский Харбин Банк. Впрочем, Харбин Банк довольно капризен. Как отмечают китайские поставщики, имеющие там счета, Харбин Банк способен без объяснения причин отказывать в проведении платежа, задерживать зачисление средств на счета до двух месяцев и более, а в последнее время вообще прекратил открытие счетов новым клиентам.