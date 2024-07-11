Напавшие на гипермаркет Bravo услышали свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе. В вооруженном нападении обвиняются Азер Мамедов, Даянат Гудратов, Ибрагим Ибрагимов, Сабухи Гурбанов, Бабек Искендеров и Ровшан Исмаилов.

Все обвиняемые признали свою вину. Суд приговорил Даяната Гудратова к пожизненному заключению, Азера Мамедова и Ибрагима Ибрагимова – к 19 годам, Сабухи Гурбанова – к 18 годам и 6 месяцам, Ровшана Исмаилова – к 4 годам и 11 месяцам, Бабека Искендерова – к 3 годам, 11 месяцам и 6 дням лишения свободы. Находившиеся до этого дня на свободе Р.Исмаилов и Б.Искендеров были арестованы в зале суда.

Напомним, в результате вооруженного нападения на гипермаркет 4 марта прошлого года погиб сотрудник Минтранспорта Руфат Гашимов, был ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев.

Следователи установили, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Рухлан Исмаилов, оказавший сопротивление при задержании, был нейтрализован, остальные арестованы. В квартире Исмаилова обнаружили деньги и оружие, а у Гудратова - пистолет.