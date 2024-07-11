В России потребовали запретить книгу, в которой убивают Путина и Симоньян

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал изъять из продажи книгу писателя Ивана Филиппова «Мышь». В ней убивают президента страны Владимира Путина и пропагандистку Маргариту Симоньян.

В фантастическом романе «Мышь» из лаборатории, где работают над средством для продления жизни Путина, сбегает инфицированная мышь. В Москве случается апокалипсис, большая часть жителей погибает или превращается в зомби. О требовании изъять книгу из продажи в Facebook сообщил руководитель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе.

В последнее время из-за сюжетной линии, связанной со смертью Путина, на книгу стали активно жаловаться проправительственные блогеры.