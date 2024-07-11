Россия дает Южной Корее ценные советы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «советует Сеулу прекратить военные игрища у границ КНДР из-за возрастающих рисков вооруженной эскалации на Корейском полуострове».

По ее словам, южнокорейское руководство «публично навешивают на Пхеньян ярлык «мирового зла, чем подтверждает неизменность курса на поглощение территории севера». Захарова добавила, что «подобные замыслы чреваты катастрофическими последствиями».

«Поэтому наш совет - прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности, установления взаимного доверия», - сказала она, добавив, что это «является ключевым условием мирного урегулирования проблем Корейского полуострова».