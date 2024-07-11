НАТО не хочет принимать Украину. Нет аппетита

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что члены НАТО не хотят принимать Украину в альянс. Комментируя перспективу членства Киева в блоке, Сикорский указал на следующее: «У альянса нет аппетита делать это в данный момент».

При этом министр добавил, что страны НАТО готовы поддерживать Украину до победы.

В ходе саммита лидеры западных стран вновь выразили поддержку Киеву и заверили, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

В сентябре 2022 года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В самом альянсе неоднократно подчеркивали, что присоединение к блоку невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта. Несмотря на это, представители Украины продолжают принимать участие в различных встречах и саммитах объединения.