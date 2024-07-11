Названы потери России за два месяца войны

Российская армия потеряла ранеными и убитыми более 70 тыс. в ходе войны в Украине за прошедшие два месяца, сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Средние ежедневные потери России (убитыми и ранеными) в Украине в течение мая и июня возросли до пиковых значений конфликта в 1262 человек в день и 1163 соответственно. В общей сложности, Россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тыс. человек за последние два месяца», - говорится в сообщении британского оборонного ведомства в социальной сети X.

Британская разведка полагает, что рост боевых потерь российской армии связан с открытием нового фронта в Харьковской области в начале мая.

«Хотя этот новый подход увеличил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта», — подчеркнули в ведомстве. Разведка полагает, что уровень российских потерь сохранится на уровне 1 тыс. человек в день в ближайшие два месяца.

Накануне Минобороны РФ заявило, что с начала года в российскую армию вступило около 190 тыс. контрактников и добровольцев, а среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки.

По данным разведки западных стран, российская армия теряет на поле боя всех, кого рекрутирует, и даже больше — по крайней мере, именно так обстояли дела в мае, когда она вторглась в Харьковскую область. Британская разведка называет май самым кровавым за все время войны, полагая, что потери составляли в среднем около 1200 человек в день. Таким образом, за май армия могла лишиться 31–37 тысяч бойцов.

При этом, по словам американских чиновников, Россия продолжает пополнять ее на 25–30 тысяч человек в месяц. Это позволяет командованию продолжать бросать солдат в смертельные мясные штурмы, не заботясь о сохранении численности пытающейся оккупировать Украину войсковой группировки.