Ильхам Алиев в Пакистане ценится вдвойне главная тема
Государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан стал знаковым событием. О том, что в предстоящие годы он будет иметь долгосрочные последствия, свидетельствует подписанные в Исламабаде документы, имеющие несколько измерений.
Прежде всего, с точки зрения инвестиционных возможностей Азербайджан приходит в Пакистан не только как военный союзник, но и как инвестор, выгодный Исламабаду с точки зрения «привязки» пакистанских производителей к Каспийскому региону.
Что даст торговля с Пакистаном?
Таким образом, перед нами пример взаимообусловленных процессов, когда, с одной стороны, перспективные азербайджанские проекты в капиталоемком нефтегазовом секторе Пакистана фиксируют расширение зоны экономических интересов Баку, а с другой стороны, Азербайджан будет являться платформой приложения усилий пакистанского бизнеса в регионе Прикаспия и Южного Кавказа.
Второй аспект связан с развитием промышленных узлов на транспортных коридорах. Логистические сети и внешнеэкономические "ворота" на границах взаимосвязаны с промышленными зонами, которые, в свою очередь, стыкуются с сетью международных транспортных коридоров и трансвидовыми коммуникациями.
Ключевым узлом для поставок пакистанских товаров в Азербайджан является открытый в мае 2024 года терминал в Астаре, который позволит к концу текущего года увеличить на 10-15 процентов транзитные грузоперевозки по западному маршруту МТК "Север-Юг". Основную долю грузов здесь занимают российско-иранские экспортно-импортные поставки, включающие ключевые товары - древесину, на которую приходится около 40 процентов от общего оборота, а также зерно и зерновые продукты (примерно, 35 процентов от общих поставок).
С точки зрения номенклатуры пакистанских поставок в Азербайджан через Астаринский терминал, по нему на рынок Южного Кавказа можно направлять основной поток пакистанского риса (в Азербайджане он освобожден от ввозных пошлин), продукты животноводства, текстильную продукцию, а также развивать контейнерные перевозки для производителей малого и среднего бизнеса.
Расширение пакистанского грузопотока в направлении Азербайджана и далее позволит несколько "разогнать" грузоперевозки как по МТК «Север-Юг», так и по коммуникациям Срединного коридора. В данном аспекте важно принять во внимание, что в последние два года расширилась торговля Пакистана и России, осуществляемая в том числе через территорию Азербайджана. Пакистан уже поставляет на российский рынок овощи и фрукты (основной поток в настоящее время идет через Центральную Азию), а также есть определенный поток риса.
Существуют также проекты поставок замороженных овощных и фруктовых смесей, а также орехов и бобовых.
Транзитом в Россию
В свою очередь, в Пакистан из России помимо пшеницы увеличивается объем поставок других видов злаков (гречиха, овес, ячмень) и продуктов их переработки (каши, мюсли и др.), а также мяса и мясной продукции, молочной продукции, рыбы и морепродуктов.
Порядка 70 процентов всего пакистанского импорта зерновых идёт из России, однако они поставляются либо морем из Новороссийска, либо через восточный сегмент МТК «Север-Юг». Однако уже в этом году начались поставки пакистанских мандаринов в Дагестан через территорию Азербайджана.
Решая задачи расширения МТК, высокая азербайджанская делегация подписала в Исламабаде "Соглашение о транзитной торговле", подключив тем самым западный сегмент МТК "Север-Юг" в сеть прикаспийских поставок.
Еще один очень важный документ, подписанный в Исламабаде, – это «Соглашение о преференциальной торговле». Совет по инвестициям правительства Пакистана в данный момент формирует для рассмотрения правительства Азербайджана портфель инвестиционных предложений в объеме 2-3 миллиардов долларов США. Подведение итогов по этой линии переговоров ожидается в ноябре.
В нефтегазовом секторе пакистанское руководство предлагает нашей стране широкий пакет перспективных проектов, включающих, в частности, подземное хранение газа, нефтепровод White Oil Pipeline, инфраструктуру сжиженного нефтяного газа в районе Карачи, долю участия в Pakistan Refinery Limited (PRL), проекты в сферах добычи меди и золота, создание совместного предприятия Pakistan State Oil (PSO) и SOCAR, инвестиции в разведочные блоки на море и на суше.
Делегации также подписали в Исламабаде меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий и соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.
В этом контексте не исключена возможность создания в Азербайджане IТ-кампусов ведущих пакистанских производителей сетевой техники, смартфонов и услуг IT-сектора.
БРИКС как глобальная структура XXI века
Ещё одной гранью взаимодействия Баку и Исламабада становится сотрудничество в орбите БРИКС и ШОС. Одновременно с визитом в Пакистан Ильхама Алиева председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступившая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, напомнила, что Азербайджан имеет стратегические планы стать полноправным участником БРИКС.
Как выясняется, в этом же направлении движется и Пакистан.
При этом местные эксперты подчёркивают, что от вступления в БРИКС пакистанские сельское хозяйство, текстильная промышленность и информационные технологии получат импульс к дальнейшему развитию. Они также указывают на важное географическое положение Пакистана, как связующего звена между Южной Азией, Центральной Азией и Ближним Востоком, которое способно укрепить региональные связи и экономическое сотрудничество, что полностью соответствует целям БРИКС, члены которого стремятся создать диверсифицированный и взаимосвязанный глобальный Юг.
В Исламабаде признают экономические и дипломатические преимущества членства в БРИКС, хотя одновременно понимают и препятствия, исходящие от Индии, и сложность соответствия экономическим критериям.
При этом в Пакистане полагают, что китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) выглядит ярким примером способности Исламабада участвовать в значительных инфраструктурных проектах, а также в реализации планов развития, отражающих дух сотрудничества БРИКС.
В свою очередь, и Азербайджан, развивая схожим образом коммуникации в широтном и меридианном направлении, будет формировать важнейший региональный Каспийский узел одновременно в рамках БРИКС и ШОС, в которых на параллельных курсах будет формироваться новая финансовая, инвестиционная и политическая архитектура.
Встреча победителя
Почетное сопровождение азербайджанского борта №1 истребителями ВВС Пакистана стала не просто данью уважения и атрибутом государственного визита лидера союзнической страны. Пакистанская военная и политическая элиты, безусловно, осознают, что единственным фаворитом среди новых армий постсоветского пространства является Азербайджан, сумевший на поле боя доказать свою состоятельность и полностью освободить оккупированные Арменией территории.
Исторически Пакистан, как бывшая колония Великобритании, — это страна, которая в перманентном противостоянии с мощным и сильным приграничным соперником вынуждена ориентироваться, прежде всего, на свой военный успех. Мало того, именно в этой системе координат элита Пакистана рассматривает всех своих партнёров.
Дело даже не в историческом противостоянии Нью-Дели и Исламабада, в том числе в вопросах влияния на страны постсоветского региона. Просто официальный Исламабад увидел в Ильхаме Алиеве не только влиятельного политического лидера, но и, главным образом, Верховного главнокомандующего армии-победительницы. Что на фоне вооруженных конфликтов, охвативших огромное пространство Евразии от Ближнего до Дальнего Востока, ценится вдвойне.
Стоит ли после этого удивляться, что сегодня государства этого континента, как мы это видим на примере Пакистана и Азербайджана, пытаются не только расширить круг своих военных союзников, но и упрочить отношения с ними?