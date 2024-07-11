Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 21:04

Государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан стал знаковым событием. О том, что в предстоящие годы он будет иметь долгосрочные последствия, свидетельствует подписанные в Исламабаде документы, имеющие несколько измерений. Прежде всего, с точки зрения инвестиционных возможностей Азербайджан приходит в Пакистан не только как военный союзник, но и как инвестор, выгодный Исламабаду с точки зрения «привязки» пакистанских производителей к Каспийскому региону.

Что даст торговля с Пакистаном? Таким образом, перед нами пример взаимообусловленных процессов, когда, с одной стороны, перспективные азербайджанские проекты в капиталоемком нефтегазовом секторе Пакистана фиксируют расширение зоны экономических интересов Баку, а с другой стороны, Азербайджан будет являться платформой приложения усилий пакистанского бизнеса в регионе Прикаспия и Южного Кавказа. Второй аспект связан с развитием промышленных узлов на транспортных коридорах. Логистические сети и внешнеэкономические "ворота" на границах взаимосвязаны с промышленными зонами, которые, в свою очередь, стыкуются с сетью международных транспортных коридоров и трансвидовыми коммуникациями. Ключевым узлом для поставок пакистанских товаров в Азербайджан является открытый в мае 2024 года терминал в Астаре, который позволит к концу текущего года увеличить на 10-15 процентов транзитные грузоперевозки по западному маршруту МТК "Север-Юг". Основную долю грузов здесь занимают российско-иранские экспортно-импортные поставки, включающие ключевые товары - древесину, на которую приходится около 40 процентов от общего оборота, а также зерно и зерновые продукты (примерно, 35 процентов от общих поставок).

С точки зрения номенклатуры пакистанских поставок в Азербайджан через Астаринский терминал, по нему на рынок Южного Кавказа можно направлять основной поток пакистанского риса (в Азербайджане он освобожден от ввозных пошлин), продукты животноводства, текстильную продукцию, а также развивать контейнерные перевозки для производителей малого и среднего бизнеса. Расширение пакистанского грузопотока в направлении Азербайджана и далее позволит несколько "разогнать" грузоперевозки как по МТК «Север-Юг», так и по коммуникациям Срединного коридора. В данном аспекте важно принять во внимание, что в последние два года расширилась торговля Пакистана и России, осуществляемая в том числе через территорию Азербайджана. Пакистан уже поставляет на российский рынок овощи и фрукты (основной поток в настоящее время идет через Центральную Азию), а также есть определенный поток риса. Существуют также проекты поставок замороженных овощных и фруктовых смесей, а также орехов и бобовых. Транзитом в Россию В свою очередь, в Пакистан из России помимо пшеницы увеличивается объем поставок других видов злаков (гречиха, овес, ячмень) и продуктов их переработки (каши, мюсли и др.), а также мяса и мясной продукции, молочной продукции, рыбы и морепродуктов. Порядка 70 процентов всего пакистанского импорта зерновых идёт из России, однако они поставляются либо морем из Новороссийска, либо через восточный сегмент МТК «Север-Юг». Однако уже в этом году начались поставки пакистанских мандаринов в Дагестан через территорию Азербайджана. Решая задачи расширения МТК, высокая азербайджанская делегация подписала в Исламабаде "Соглашение о транзитной торговле", подключив тем самым западный сегмент МТК "Север-Юг" в сеть прикаспийских поставок.

Еще один очень важный документ, подписанный в Исламабаде, – это «Соглашение о преференциальной торговле». Совет по инвестициям правительства Пакистана в данный момент формирует для рассмотрения правительства Азербайджана портфель инвестиционных предложений в объеме 2-3 миллиардов долларов США. Подведение итогов по этой линии переговоров ожидается в ноябре. В нефтегазовом секторе пакистанское руководство предлагает нашей стране широкий пакет перспективных проектов, включающих, в частности, подземное хранение газа, нефтепровод White Oil Pipeline, инфраструктуру сжиженного нефтяного газа в районе Карачи, долю участия в Pakistan Refinery Limited (PRL), проекты в сферах добычи меди и золота, создание совместного предприятия Pakistan State Oil (PSO) и SOCAR, инвестиции в разведочные блоки на море и на суше. Делегации также подписали в Исламабаде меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий и соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. В этом контексте не исключена возможность создания в Азербайджане IТ-кампусов ведущих пакистанских производителей сетевой техники, смартфонов и услуг IT-сектора. БРИКС как глобальная структура XXI века Ещё одной гранью взаимодействия Баку и Исламабада становится сотрудничество в орбите БРИКС и ШОС. Одновременно с визитом в Пакистан Ильхама Алиева председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступившая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, напомнила, что Азербайджан имеет стратегические планы стать полноправным участником БРИКС. Как выясняется, в этом же направлении движется и Пакистан.

При этом местные эксперты подчёркивают, что от вступления в БРИКС пакистанские сельское хозяйство, текстильная промышленность и информационные технологии получат импульс к дальнейшему развитию. Они также указывают на важное географическое положение Пакистана, как связующего звена между Южной Азией, Центральной Азией и Ближним Востоком, которое способно укрепить региональные связи и экономическое сотрудничество, что полностью соответствует целям БРИКС, члены которого стремятся создать диверсифицированный и взаимосвязанный глобальный Юг. В Исламабаде признают экономические и дипломатические преимущества членства в БРИКС, хотя одновременно понимают и препятствия, исходящие от Индии, и сложность соответствия экономическим критериям. При этом в Пакистане полагают, что китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) выглядит ярким примером способности Исламабада участвовать в значительных инфраструктурных проектах, а также в реализации планов развития, отражающих дух сотрудничества БРИКС. В свою очередь, и Азербайджан, развивая схожим образом коммуникации в широтном и меридианном направлении, будет формировать важнейший региональный Каспийский узел одновременно в рамках БРИКС и ШОС, в которых на параллельных курсах будет формироваться новая финансовая, инвестиционная и политическая архитектура.