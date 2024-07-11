США могут снять ограничения на удары по России

Министерство обороны США допускает, что Вашингтон может снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. С таким заявлением выступила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Наша политика не изменилась", - утверждала Сингх. По ее словам, США "разрешают наносить удары через границу, когда Россия атакует с другой стороны границы".

"По мере изменений в ходе войны мы вносили изменения, адаптировали нашу политику. Вы видели это применительно к Харькову, и это может произойти в других районах. Но к настоящему моменту мы не разрешали применение ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России", - заявила она.