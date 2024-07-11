США заморозили помощь Грузии

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений «Достойный партнер – 2024» (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике, заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», - сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.