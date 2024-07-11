Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.