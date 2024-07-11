Открытие Зангезурского коридора станет финальным шагом в достижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Вашингтона, где 9-11 июля он принял участие в саммите Североатлантического альянса.

«Надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция поддерживает всем сердцем. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения», - заявил Эрдоган.

Президент Турции также ответил на вопрос об открытии границ с Арменией: «Почему бы и не рассмотреть этот вопрос [об открытии границы]? Ранее мы уже все сказали [премьер-министру Армении Николу] Пашиняну по этому поводу. Теперь нам нужно делать все для мира. Из региона сейчас поступают позитивные сигналы, и мы надеемся, что они в итоге принесут хорошие новости».

Кроме того, лидер Турции ответил на вопрос, обсуждал ли он открытие Зангезурского коридора с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Я лишь поздравил его с победой на выборах. Зангезурский коридор - это стратегический маршрут, который принесет пользу всем, особенно Азербайджану, Армении и Ирану. Иран и Азербайджан почувствуют, что им станет легче, когда коридор заработает, и будет введена в эксплуатацию железнодорожная ветка», - сказал Эрдоган.