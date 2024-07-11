И Франция отвернулась от Грузии: Кобахидзе не выдержал и ушел

Франция также приостанавливает прямую помощь грузинскому бюджету. Об этом заявила посол Франции в Грузии Шераз Гасри на приеме по случаю Дня взятия Бастилии.

Ранее, вслед за общим заявлением ЕС, аналогичное заявление сделали Германия и США.

«Евросовет пришел к выводу, что путь к вступлению Грузии в Евросоюз де-факто приостановлен. Это результат принятых правительством Грузии решений, о которых все знают. По этой причине мы решили временно приостановить нашу прямую помощь бюджету Грузии и усилить помощь гражданскому обществу и СМИ», - сказала посол журналистам.

Гарси добавила, что для возобновления «поддержки во всех областях» правительство Грузии должно изменить свой курс.

По сообщениям СМИ, на приеме присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он покинул мероприятие, не сделав комментариев для СМИ.