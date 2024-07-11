Стало известно, что вызывает раздражение у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нетерпим к подчиненным, которые демонстрируют профессиональную неподготовленность, пишет Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из команды президента.

Зеленский, по их словам, приказывает чиновникам и советникам выйти из комнаты, если почувствует, что они не полностью готовы. В частности, президент Украины разочарованно уволил своих помощников во время встречи в начале этого года для планирования информационной кампании вокруг мобилизации.

«Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: «Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени», - сказал член команды на условиях анонимности.

Многие опрошенные говорили, что были поражены психической устойчивостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.

«Его память - это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком, я за этим наблюдал», - сказал экс-министр обороны Алексей Резников.