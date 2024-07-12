В Кремле ответили на слова Эрдогана: Есть противоречия…

В ситуации с возможным вступлением Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими документами ШОС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позициями, основополагающими Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», - сказал Песков на брифинге.

«Есть определенные темы для обсуждения, но, безусловно, вы знаете, что расширение ШОС - много стран проявляет интерес к ШОС, и эта тема на повестке дня», – продолжил пресс-секретарь Кремля. По его словам, «точных сроков вступления Турции в ШОС нет».

Ранее о цели Анкары вступить в ШОС заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.