Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:18

Много написано и говорено о том, насколько изменилось за два с половиной года большой войны Украины с Россией поле боя, тактика ведения боевых действий, использование средств защиты и поражения. И неизменно в этих описаниях присутствует слово «дрон» или БПЛА. Беспилотные летающие аппараты самых различных размеров, модификаций и целей дают огромное преимущество тем, кто их применяет, и вызывают тяжелую головную боль у тех, против кого их применяют. Одна из главных особенностей дронов, в первую очередь ударных, заключается в их простоте и относительно маленькой стоимости по сравнению со стоимостью уничтожаемых ими целей и ценой средств поражения самих дронов. При этом дроны можно производить буквально тысячами, а дорогие ракеты, используемые против них, в таком количестве взять негде.

И тут весьма кстати появляется новость от Южнокорейской администрации оборонных закупок (DAPA) о начале массового производства лазерного оружия, способного успешно сбивать малые дроны на короткой дистанции. Установка называется Block-I, располагается в футляре-параллелепипеде длиной девять метров и по три метра в ширину и высоту. Работает абсолютно беззвучно, все, что нужно для использования – наличие электроснабжения. Сколько стоит такая чудо-установка, не указывается, но ключевой показатель – стоимость одного «выстрела»: разовая работа лазерного луча по цели обходится… в полтора доллара. Для сравнения: одна ракета к системе ПРО Patriot имеет цену в три миллиона долларов. В DAPA уже заявляют, что будущие версии будут способны сбивать и намного большие цели, вплоть до самолетов и баллистических ракет, что превратит южнокорейскую разработку в game changer – оружие, способное радикальным образом изменить способы ведения войны. Уже ведется работа над проектом Block-II с увеличенной дальностью и энергией поражения. Созданием боевого лазера Block-I занимались Корейский институт оборонного анализа и компания Hanwha Aerospace на протяжении пяти лет при общем объеме инвестиций в 63 миллиона долларов. Испытания показывают стопроцентную эффективность оружия.

Разработки в области лазерного оружия в системе противовоздушной и противоракетной обороны ведутся в США и в Британии, но переход к массовому производству удалось осуществить пока только в Южной Корее. В процессе массового пере- и довооружения, в который включились страны Запада после начала российско-украинской войны, спрос на оборонную продукцию Южной Кореи растет в разы. В 2021 году экспорт тамошнего оружия составлял 7,25 миллиарда долларов, в 2022 году - уже 17,3 миллиарда, а в 2023-м чуть меньше – 13,2 миллиарда. В нынешнем ожидается, что будет взята планка в 20 миллиардов. С учетом того, что в Сеуле крайне озабочены поставками оружия и боеприпасов КНДР в Россию и установившимися тесными военно-промышленными связями между этими странами, Южная Корея будет более активно подключаться к поставкам западным союзникам, а там, глядишь, и в Украину, если не напрямую, что пока запрещено законодательством, то через третьи страны.