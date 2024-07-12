Эрдоган о союзе России и Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад «всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая, а также отсутствием желаемых результатов в Украине». Об этом турецкий лидер сказал журналистам своего пула по возвращении из США с саммита НАТО.

«Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад. Он оказывает всевозможную поддержку Украине, как финансовую, так и материальную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту помощь, западные страны пока не добились тех результатов, на которые рассчитывали в Украине.

Гарантией и успокоением для них является то, что НАТО существует как большая сила, в авангарде которой США. Она становится сильнее, но, несмотря на имеющуюся мощь, существует неспособность добиться желаемых результатов в соперничестве с другими мировыми силами», - добавил Эрдоган.

Он указал, что «позиция Турции в этом контексте иная».

«Мы поддерживаем связь и с Россией, и с Украиной. При этом мы стремимся быть максимально справедливыми. Такая наша позиция может время от времени беспокоить и Россию, и Украину. Но мы повторяем, что обе эти страны - наши соседи, с которыми у нас исторические серьезные отношения», - заключил Эрдоган.