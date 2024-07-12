Стало известно, когда население Земли начнет снижаться

Согласно новому прогнозу ООН, к середине 2080-х годов численность мирового населения достигнет пика в 10,3 млрд, после чего начнет снижаться. Ожидается, что к концу века численность населения сократится примерно до 10,2 миллиарда, что на 6% ниже, чем ожидалось десять лет назад, пишет издание ERR.

«В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем ожидалось ранее, и мы также наблюдаем более быстрое снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью», – сказал заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

По данным на 2024 год, на Земле проживает в общей сложности 8,2 млрд человек.