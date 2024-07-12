Пезешкиан обратился к миру: «Россия - наш друг»

Новое правительство избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана «будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира в Украине». Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», - говорится в тексте.

Избранный президент Исламской Республики заверил, что будет «продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС».

По убеждению Пезешкиана, Китай и Россия «последовательно поддерживали Иран в трудные времена». «Мы глубоко дорожим этой дружбой. Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного всеобъемлющего стратегического партнерства, и мы рассчитываем на более широкое сотрудничество с Пекином по мере продвижения к новому глобальному порядку», - указывается в тексте послания.

Иранский президент напомнил, что в 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, «продемонстрировав свое конструктивное видение и прозорливый подход к международным делам».