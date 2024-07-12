Гуцериев ушел из Баку, но пришел Маганов - брат "погибшего" Равиля

Фархад Мамедов 03:29

Российская нефтяная компания «Татнефть» войдет в проект по разработке одного из самых старых месторождений в Азербайджане — Биби-Эйбат. В ходе «Диалога на равных» с участниками V Международного нефтегазового молодежного форума (город Альметьевск, Татарстан) глава «Татнефти» Наиль Маганов, заявил, что его компания будет совместно с SOCAR работать над внедрением новых технологий. При этом он отметил, что с SOCAR сотрудничает давно и очень тесно. В частности, «Татнефть» работает вместе с SOCAR в Турции и активно сотрудничает в области развития нефтехимии и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что вышеупомянутое месторождение в Биби-Эйбат было открыто в начале XIX века. Разработка сухопутной части началась в 1873 году, морской — в 1938 году. В настоящее время на месторождении действует более 500 нефтяных скважин, а ежедневная добыча нефти составляет более 300 тонн. По мнению специалистов, несмотря на длительную эксплуатацию, запасы нефти в месторождении Биби-Эйбат все еще находятся на уровне, позволяющем продолжать рентабельную добычу. «Татнефть» является одной из пяти крупнейших нефтяных компаний России, основные активы которой расположены в Татарстане, но она также ведет бизнес в ряде других стран. 34 процента акций компании контролируются фирмой, находящейся под контролем Республики Татарстан, остальные принадлежат частным акционерам. Руководитель компании Наиль Маганов — сын влиятельного нефтяника Ульфата Маганова, который имеет большие заслуги в нефтехимической промышленности Татарстана.

Брат Наиля, Равиль Маганов, родившийся в 1954 году, был председателем совета директоров другой крупной российской нефтяной компании «Лукойл» и скончался при таинственных обстоятельствах в сентябре 2022 года. Согласно информации СМИ, 1 сентября Равиль в сопровождении жены пришел в Центральную клиническую больницу в Москве для обследования. Несколько часов спустя он выбросился с шестого этажа больницы. В результате падения 67-летний Равиль Маганов скончался на месте. Изначально в СМИ была передана версия о том, что Маганов «впал в депрессию на фоне сердечно-сосудистого заболевания» и покончил с собой. Однако компания «Лукойл» заявила, что Маганов ушел из жизни «после продолжительной болезни», не уточнив, о каком заболевании идет речь. Прокремлевский телеграмм-канал Baza сообщил тогда, что Маганов «вышел на балкон покурить и случайно упал». Данные камер видеонаблюдения ничего не дали, поскольку по странному стечению обстоятельств именно в этой части здания их не оказалось.

Супруга Маганова, в момент инцидента находившаяся в соседней палате, сказала в интервью журналистам, что ее погибший супруг не помышлял о самоубийстве. А вскоре после происшествия в морг Центральной клинической больницы приехал Владимир Путин, чтобы попрощаться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Когда кортеж с президентом России прибыл в больницу, тело Маганова все еще находилось во дворе, накрытое простыней. Несмотря на трагические события, семейный бизнес продолжал развиваться. Нынешний приход компании «Татнефть» под руководством Наиля Маганова в Азербайджан происходит на фоне ухода другой крупной российской нефтяной компании «Русснефть». Как сообщалось, компания нефтяного магната ингушского происхождения Михаила Гуцериева вывела свои нефтяные активы из нашей страны.