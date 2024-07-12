Гуцериев ушел из Баку, но пришел Маганов - брат "погибшего" Равиля
Российская нефтяная компания «Татнефть» войдет в проект по разработке одного из самых старых месторождений в Азербайджане — Биби-Эйбат. В ходе «Диалога на равных» с участниками V Международного нефтегазового молодежного форума (город Альметьевск, Татарстан) глава «Татнефти» Наиль Маганов, заявил, что его компания будет совместно с SOCAR работать над внедрением новых технологий. При этом он отметил, что с SOCAR сотрудничает давно и очень тесно. В частности, «Татнефть» работает вместе с SOCAR в Турции и активно сотрудничает в области развития нефтехимии и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов.
Отметим, что вышеупомянутое месторождение в Биби-Эйбат было открыто в начале XIX века. Разработка сухопутной части началась в 1873 году, морской — в 1938 году. В настоящее время на месторождении действует более 500 нефтяных скважин, а ежедневная добыча нефти составляет более 300 тонн. По мнению специалистов, несмотря на длительную эксплуатацию, запасы нефти в месторождении Биби-Эйбат все еще находятся на уровне, позволяющем продолжать рентабельную добычу.
«Татнефть» является одной из пяти крупнейших нефтяных компаний России, основные активы которой расположены в Татарстане, но она также ведет бизнес в ряде других стран. 34 процента акций компании контролируются фирмой, находящейся под контролем Республики Татарстан, остальные принадлежат частным акционерам. Руководитель компании Наиль Маганов — сын влиятельного нефтяника Ульфата Маганова, который имеет большие заслуги в нефтехимической промышленности Татарстана.
Брат Наиля, Равиль Маганов, родившийся в 1954 году, был председателем совета директоров другой крупной российской нефтяной компании «Лукойл» и скончался при таинственных обстоятельствах в сентябре 2022 года.
Согласно информации СМИ, 1 сентября Равиль в сопровождении жены пришел в Центральную клиническую больницу в Москве для обследования. Несколько часов спустя он выбросился с шестого этажа больницы. В результате падения 67-летний Равиль Маганов скончался на месте.
Изначально в СМИ была передана версия о том, что Маганов «впал в депрессию на фоне сердечно-сосудистого заболевания» и покончил с собой. Однако компания «Лукойл» заявила, что Маганов ушел из жизни «после продолжительной болезни», не уточнив, о каком заболевании идет речь. Прокремлевский телеграмм-канал Baza сообщил тогда, что Маганов «вышел на балкон покурить и случайно упал». Данные камер видеонаблюдения ничего не дали, поскольку по странному стечению обстоятельств именно в этой части здания их не оказалось.
Супруга Маганова, в момент инцидента находившаяся в соседней палате, сказала в интервью журналистам, что ее погибший супруг не помышлял о самоубийстве. А вскоре после происшествия в морг Центральной клинической больницы приехал Владимир Путин, чтобы попрощаться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Когда кортеж с президентом России прибыл в больницу, тело Маганова все еще находилось во дворе, накрытое простыней.
Несмотря на трагические события, семейный бизнес продолжал развиваться.
Нынешний приход компании «Татнефть» под руководством Наиля Маганова в Азербайджан происходит на фоне ухода другой крупной российской нефтяной компании «Русснефть». Как сообщалось, компания нефтяного магната ингушского происхождения Михаила Гуцериева вывела свои нефтяные активы из нашей страны.
В статье, опубликованной на РБК, говорится, что в июне из списка аффилированных с компанией лиц были исключены британо-виргинская GEA Holdings Ltd., каймановые Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, азербайджанская Karasu Operating Company и кипрская Global Energy Cyprus Limited. Все они связаны с проектами в Азербайджане, который в годовом отчете «РуссНефти» за 2023 год указывался как единственный иностранный регион добычи.
«РуссНефть» в 2014 году приобрела Global Energy Cyprus Limited (GCM), которая владела 100-процентной долей в компании GEA Holdings Limited (GEA). Согласно отчету по МСФО за 2015 год, под GEA объединились все азербайджанские активы компании, первый из которых был получен еще в 2006 году за счет соглашения о разделе продукции (СРП) с SOCAR по блоку месторождений «Говсан-Зых». Общая стоимость приобретения составила 870 миллионов долларов по курсу на дату сделки.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский сказал РБК, что причиной ухода компании из Азербайджана могли стать санкционные риски, связанные с международными операциями. Что касается Михаила Гуцериева, то в 2021 году основатель «РуссНефти» вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС.