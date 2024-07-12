Джейхун Наджафов, собкор 03:42

Для летнего периода характерно увеличение случаев пищевых отравлений. Как известно, употребление не прошедших термическую обработку продуктов, которые хранились в тепле, опасно, ведь жара благоприятствует активному размножению болезнетворных микроорганизмов. Haqqin.az пообщался с главным токсикологом Клинического медицинского центра Азером Максудовым. Комментируя случаи массовых пищевых отравлений в различных регионах страны – Сумгаите, Бардинском, Загатальском, Агстафинском и других районах, - специалист отметил, что в летние месяцы в отделение токсикологии клиники ежедневно поступает 12-15 человек с пищевыми отравлениями. C наиболее опасным для здоровья человека ботулизмом пациенты, как правило, поступают в зимне-осенний период, потому что в этот период люди больше употребляют консервированных продуктов.

Причиной пищевых отравлений становится употребление некачественных продуктов, нарушений условий и сроков хранения, а также неправильная транспортировка. Обычно пищевые отравления не создают угрозу жизни, и после амбулаторной помощи людей отпускают домой. Очень часто пищевые отравления происходят после употребления блюд, приготовленных из некачественных продуктов, а также при нарушении условий хранения различных салатов, содержащих майонез, который способствует размножению болезнетворных бактерий. Другой продукт, часто являющийся причиной отравлений, - арбуз. В случае хранения при комнатной температуре поверхность разрезанного арбуза становится благоприятной средой для появления разного рода инфекций. Для того, чтобы избежать пищевых отравлений, Максудов посоветовал читателям haqqın.az в кафе, на свадьбах и в различных объектах общепита обратить внимание на качество салатов, блюд, содержащих яйца, молочных продуктов, рыбных блюд, кондитерских изделий с кремом, солений, маринадов домашнего приготовления и так далее. Инфицированные продукты имеют нехарактерный запах, меняют цвет, приобретают неоднородную консистенцию.

Признаки пищевого отравления могут появиться довольно быстро – уже через 30-60 минут после употребления инфицированной пищи. Отмечается тошнота, общее недомогание, рвота, сухость во рту. Далее самочувствие сильно ухудшается, больные жалуются на спазмы в животе и диарею. В некоторых случаях снижается артериальное давление, появляется головокружение, боль в мышцах, обезвоженность. Максудов в таких случаях посоветовал обильное питье и промывание желудка. Это можно сделать в домашних условиях, вызвав рвоту, но, конечно же, лучше обратиться к врачу. Среди населения бытует глубоко ошибочное мнение о том, что пищевые отравления якобы можно лечить катыком, молоком, марганцевой водой, кефиром с чесноком. Ни в коем случае не следует этого делать, так как эти продукты создают нагрузку на пищеварительный тракт и затрудняют процесс всасывания и вывода токсинов из организма. Что касается пищевого бактериального токсикоза – ботулизма, - то он вызывается не самими микроорганизмами, а токсичными продуктами их жизнедеятельности. К примеру, бактерии клостридии сами по себе безопасны для человека, но в безвоздушном пространстве - к примеру, в консервных банках, - вырабатывают смертельно опасный яд - ботулотоксин. Поэтому ботулизмом заражаются при употреблении продуктов домашнего консервирования, когда люди недостаточно стерилизуют соления и маринады. В промышленных консервированных продуктах из-за хорошей стерилизации бактериальные токсины практически не встречаются.