Руслан Баширли, спецкор, Анкара 03:57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — уникальный политик. Мгновенно реагируя на изменения мировых условий, он способен оперативно вносить качественные изменения в свои политические ходы. Хотя многие оппоненты Эрдогана утверждают, что президент Турции действует без какой-либо идеологической основы, руководствуясь лишь соображениями политической целесообразности, modus operandi Эрдогана исчерпывающе ясен – в интересах своей страны он способен принимать решения, противоречащие его личным убеждениям, как это было, например, в вопросе сотрудничества с Башаром Асадом.

Именно благодаря оперативной реакции на события, происходящие в мире, официальная Анкара часто оказывается в эпицентре глобальных процессов. Безусловно, значительную роль играет географическое положение Турции, контролирующей южный фланг НАТО. Однако несмотря на то, что официально Турецкая Республика рассматривает Россию в войне с Украиной, как агрессора, во имя интересов мирного урегулирования она смогла весьма успешно выступить в роли беспристрастного посредника, инициировав зерновое соглашение между двумя враждующими сторонами. А тот факт, что Турция является второй по силе армии в составе НАТО, ничуть не мешает Эрдогану оставаться единственным мировым лидером, который может встречаться как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать внешнеполитические комбинации Турции, осуществленные только за последний месяц. Глава МИД Хакан Фидан посещает Китай, участвует в важной встрече по Украине в Швейцарии, после чего присутствует в статусе наблюдателя на заседании БРИКС в Москве, где лично встречается с президентом России Путиным.

Президент Эрдоган участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проводит важную, 68-минутную встречу с президентом Путиным, а затем участвует в саммите НАТО в Вашингтоне, где проводит встречи с лидерами Североатлантического блока. Турция, по-прежнему остается верной традициям НАТО и полностью контролирует южные границы альянса и имеет все основания утверждать, что НАТО не сможет обходиться без ее участия в блоке. Заявления Эрдогана, сделанные в интервью влиятельному американскому журналу Newsweek, очень важны для понимания внешнеполитического курса Анкары.

«Турция — страна, взявшая на себя миссию борьбы с террористическими организациями без дискриминации и демонстрирующая это на практике, - отметил Эрдоган. - Наше главное ожидание от союзников — аналогичный подход в борьбе с терроризмом. К сожалению, мы до сих пор не видели поддержки и солидарности наших союзников. Признание законными акторами лидеров террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции, не соответствует духу союзничества». По мнению политических аналитиков, в рамках НАТО наиболее серьезные проблемы Турции связаны именно с Соединенными Штатами. Условно их можно разделить на три составные: присутствие на севере Сирии, близ границ Турции террористической организации РПК/ОНС и военно-политическая поддержка курдов Белым домом, базирование террористической организации FETО на территории США и, наконец, эмбарго, наложенные Вашингтоном на Анкару. В интервью журналу Newsweek Эрдоган намеренно акцентировал на этом внимание. «Мы — страна НАТО, - напомнил президент Турции. - Угроза нашей национальной безопасности является угрозой для всех стран блока и, в первую очередь, для США. Соглашения, ставшие основой для создания НАТО и продолжения его существования, доказывают это. Однако поддержка, оказываемая США и некоторыми нашими союзниками РПК/ОНС и FETО, не соответствует принципам альянса. Мы выражали беспокойство по поводу оружия и поддержки, предоставляемых этим террористам. Мы требуем от наших союзников поддержки в борьбе с этими террористами на всех платформах, но пока не получаем её в полной мере».

В то же время, несмотря на все проблемы, трудно не заметить, что в последние месяцы на треке Анкара-Вашингтон наблюдается заметное потепление, следствием которого в прошлом месяце стала отмена Конгрессом США эмбарго на продажу Турции истребителей F-16. Несомненно, администрация Байдена также повлияла на принятие документа, предусматривающего возобновление продаж самолетов для ВВС Турции. Эрдоган напомнил американским журналистам о давних, прочных связях между Турцией и США. «В конце концов, мы — две союзные страны, - подчеркнул он. - Мы обсуждали с господином Байденом вопросы, по которым наши страны соглашаются и не соглашаются. Турция и США — союзники с долгой историей отношений. У нас есть прочные связи, и мы намерены их развивать».

На данном этапе западных политических аналитиков очень интересует, благодаря чему Турция и Россия, вопреки имеющимся между ними многочисленным проблемам, продолжают поддерживать дипломатические отношения. Как известно, у Анкары с Москвой кардинально расходятся позиции по многим вопросам, включая Сирию, Ливию и даже Украину. Ответом на вопрос аналитиков является ответ Эрдогана все в том же интервью: «Конечно, мы с господином Путиным не согласны по всем вопросам. Тем не менее, мы можем обсуждать их между собой и детально обговаривать пути их решения». Сотрудничество Анкары с такими международными структурами, как БРИКС, ШОС и Организация тюркских государств, не должно беспокоить западные круги и, особенно, НАТО. Поскольку неправильно оценивать процессы, происходящие в многополярном мире, используя логику холодной войны. В стремительно меняющейся действительности диверсификация международных связей Турции, как члена НАТО, а также ее стремление к экономическим отношениям, основанным на принципе «win-win», не должны по мнению турецких политических комментаторов становиться проблемой.